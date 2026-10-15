Targa Florio Classica parte da Palermo, La Russa "La gara più antica al mondo" - Tuttoggi.info

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Targa Florio Classica parte da Palermo, La Russa “La gara più antica al mondo”

ItalPress

Targa Florio Classica parte da Palermo, La Russa “La gara più antica al mondo”

Gio, 15/10/2026 - 23:02

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PALERMO (ITALPRESS) – “La Targa Florio è una gara unica, la gara più antica al mondo. Una grande accoglienza di pubblico e di appassionati qua a Palermo, ACI da sempre vicino alla Targa Florio, e ora ancora di più verso il futuro di questa gara”. Lo ha detto il presidente dell’Automobile Club d’Italia Geronimo La Russa, per la cerimonia di partenza della Targa Florio Classica 2026: la manifestazione, realizzata in collaborazione con l’Automobile Club d’Italia, è un appuntamento decisivo del Campionato Italiano Grandi Eventi e Ferrari Tribute to Targa Florio con 200 straordinarie vetture al via dalla piazza Piazza Verdi, davanti al teatro Massimo a Palermo.
xd6/mrc/gsl

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