 Targa Florio Classica, Lagalla "Una gara che celebra la storia di Palermo” - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Targa Florio Classica, Lagalla “Una gara che celebra la storia di Palermo”

ItalPress

Targa Florio Classica, Lagalla “Una gara che celebra la storia di Palermo”

Gio, 15/10/2026 - 20:02

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – “E’ una gara che racconta la Sicilia: nata in Sicilia, sviluppatasi in Sicilia, vissuta fino ad oggi intensamente in Sicilia, lungo un percorso che ne rivela fino in fondo le bellezze e la struggente orografia del territorio. Una gara che articoliamo adesso in due momenti della stagione: una per regolarità, un’altra riservata alle macchine storiche”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della partenza della Targa Florio Classica 2026,da Piazza Verdi a Palermo. “Insomma, una gara che ha mutato pelle, ma ha mantenuto intatta la tradizione, la forza, la sua rappresentatività e l’identità di una regione – ha aggiunto Lagalla -. Il fatto che parta da questa piazza Massimo, dove il teatro racconta del Liberty, del Basile e dei Basile, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, ci riporta a quella Sicilia dei Florio, a quella Palermo felicissima che intensamente stiamo lavorando per poter riportare ai fasti di un tempo”, ha concluso.
(ITALPRESS).
mrc/azn

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!