Una targa alla carriera all’attore tifernate Giordano Petri "Mia città sempre nel cuore" - Tuttoggi

“Ho partecipato con il cortometraggio ‘La Giostra’ del regista Simone Arrighi, che affronta il tema dell’alzheimer – ha dichiarato Petri – a vari Festival cinematografici molto importanti, vincendo il premio come Miglior Attore, riconosciuto da Rai Cinema dalla Regione Lazio Film Commission, da Cinecittà Holding e da tantissimi addetti ai lavori, tra cui Elena Sofia Ricci, Vincent Riotta, Roberto Ciufoli, Lidia Vitale. Una grande gioia per me, una grande emozione avendo raggiunto questi traguardi con tanti sacrifici e con tanta pazienza. Vedere riconosciuto il proprio lavoro è un attestato al valore che ogni giorno confido in questa professione con tantissima dedizione, serietà e professionalità”, ha concluso Giordano Petri, visibilmente commosso subito dopo aver ricevuto la targa dal sindaco: “Un onore per me ricevere questo attestato di stima dal sindaco della mia bellissima città che porto sempre nel cuore con orgoglio ad ogni occasione”.

Giordano Petri lo abbiamo visto di recente in TV nella serie “Il paradiso delle Signore” targata Rai Uno nei panni di Franco Pascucci, nella serie “In-treatment” come attore e coach di serie al fianco di Saverio Costanzo e come protagonista nelle fiction di successo di Raiuno Medico in famiglia 9, Rosso San Valentino, Il Commissario Manara e su Canale 5 in Benvenuti a tavola – da nord a sud, RIS Roma 2, Distretto di polizia 10, Carabinieri 5 ma il suo è un curriculum vasto e di tutto rispetto che parte dal Teatro per approdare in tv e al grande cinema.