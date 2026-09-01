Taormina, vasto incendio danneggia serbatoio dell'acquedotto comunale - Tuttoggi.info





TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Un vasto incendio di vegetazione a Taormina, dalle prime ore del mattino dell’1 settembre, ha minacciato alcune abitazioni e strutture e danneggiato un serbatoio dell’acquedotto comunale.

I vigilidelfuoco sono stati impegnati con tre squadre di terra, due Canadair e un elicottero Erickson S64 della flotta aerea del Corpo nazionale. abr/azn

(Fonte video: Vigili del Fuoco)