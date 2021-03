Tamponi Covid negativi, i bimbi di Città della Pieve possono tornare a scuola

Concluso lo screening mirato eseguito nella sede della farmacia comunale gestita da Afas | Le lezioni possono riprendere in presenza

Tamponi negativi per i 250 bambini di Città della Pieve che hanno aderito allo screening di due giorni per consentire il rientro a scuola in sicurezza. Secondo i dati aggiornati al tardo pomeriggio di oggi, martedì non si sono registrati tamponi positivi nello screening avviato nel pomeriggio di lunedì e proseguito oggi, nella sede della farmacia comunale gestita da Afas – Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia. Qui si sono svolti 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗴𝗲𝗻𝗶𝗰𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗶 per la popolazione scolastica, per incrementare le operazioni di screening sugli studenti delle scuole primarie. In tutto gli studenti interessati erano circa 280.

Gli infermieri volontari di Città della Pieve hanno eseguito i test sui bambini. I risultati saranno trasmessi dalla farmacia alla USL tramite portale CUP, ma è stato anticipato l’esito negativo per tutti.

Proprio per consentire il completamento dello screening mirato sui bambini delle primarie il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, con apposita ordinanza aveva posticipato a mercoledì 24 marzo la ripresa della didattica in presenza per la primaria.