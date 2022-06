Le verifiche al Centro di salute di Castiglione del Lago, in via Carducci, dalle 9,30 alle 10,30 | Il drive through di Panicale attivo fino a sabato

Da lunedì 4 luglio i tamponi Covid del Distretto del Trasimeno saranno saranno effettuati presso il Centro di salute di Castiglione del Lago, situato in via Carducci. I tamponi saranno effettuati dalle 9,30-10,30.

Da Panicale il centro tamponi del Distretto Trasimeno si sposta a Castiglione

L’attuale postazione del drive through di Olmini di Panicale – comunica la Usl Umbria 1 – resterà attiva fino a sabato 2 luglio.