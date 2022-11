Tamponamento in galleria sul raccordo, traffico in tilt verso Perugia

Tamponamento in galleria sulla Perugia Bettolle nel tratto in cui si viaggia a doppio senso in una unica carreggiata per lavori

Un tamponamento in galleria sul raccordo Perugia – Bettolle sta provocando grandi disagi al traffico mercoledì mattina prima delle 8.

L’incidente – lieve – tra due auto si è verificato nella zona del Trasimeno, all’altezza di Magione, dove si viaggia in una unica carreggiata a doppio senso per lavori. Traffico in tilt in direzione Perugia con lunghe code, mentre si procede regolarmente in direzione nord.