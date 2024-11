'Tale e Quale Show', stasera il gran finale su Rai 1 - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Stasera ultima puntata di 'Tale e Quale Show', il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Sul palco si esibiranno gli undici protagonisti che, settimana dopo settimana, hanno conquistato il pubblico con le loro imitazioni e trasformazioni all’interno di un programma che anche in questa edizione si è confermato leader indiscusso del venerdì sera, con numeri altissimi anche per le interazione social.

Stasera sarà scelto il 'Campione di Tale e Quale Show 14esima edizione' e il premio finale di 30.000 euro sarà devoluto all’Airc, nella settimana di raccolta fondi per la ricerca sul cancro.

Una settimana fa Amelia Villano è stata proclamata vincitrice di puntata, grazie a una magistrale interpretazione di LP con 'Lost on you'. La classifica generale, invece, vede attualmente in testa Verdiana. Al secondo posto Feisal Bonciani, seguito da Kelly Joyce. Ma con pochi punti di differenza tra gli artisti in gara, la classifica potrebbe subire notevoli cambiamenti.

Le esibizioni saranno come sempre dal vivo, con le basi e gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, cercando di replicare al meglio i grandi nomi della musica nazionale e internazionale. Questi gli abbinamenti della serata: Simone Annicchiarico sarà Elton John, Massimo Bagnato interpreterà Drupi, Thomas Bocchimpani si calerà nei panni di Michael Bublé, Feisal Bonciani renderà omaggio a R ay Charles, Kelly Joyce avrà le sembianze di Sade, Justine Mattera si immedesimerà in Cyndi Lauper, Giulia Penna se la vedrà con Alexia, Roberto Ciufoli imiterà Adriano Celentano, Amelia Villano tenterà il bis con Loredana Bertè, Verdiana proverà a confermarsi leader indiscussa con Mina, Carmen Di Pietro, colpo a sorpresa, vestirà i panni di Cristiano Malgioglio. Proprio a quest’ultimo, insieme agli altri giudici Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, il compito di valutare tutte le esibizioni.

Quarto giurato, Paolo Bonolis, mentre i coach sono Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella, l’actor coach è Emanuela Aureli. Naturalmente anche il pubblico da casa, tramite i social del programma, potrà dire la propria.

L'appuntamento per la finale è stasera, venerdì 8 novembre alle 21.30 su Rai1.