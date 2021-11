Takko Fashion nel Nuovo Retail Park Trasimeno - Tuttoggi

Giovedì 18 novembre dopo tanta attesa ha aperto Takko Fashion a Magione

La multinazionale tedesca con quasi 2000 negozi in 17 paesi europei ha aperto con Magione il suo 64esimo negozio in Italia. L’Azienda offre una gamma completa di abbigliamento per tutta la famiglia, dai capi più casual ai capi Basic pratici e irrinunciabili, fino agli articoli di maggiore tendenza. Come membro della Fair Wear Foundation, della Partnership for Sustainable Textiles e come partner della Better Cotton Initiative, Takko Fashion si impegna per ottenere condizioni di produzione sostenibili e responsabili e per una produzione del cotone sostenibile.

Le versatilissime collezioni moda di Takko Fashion offrono alla famiglia uno stile che coniuga al contempo la comodità e quel tocco glam per non passare inosservati. I designer di Takko Fashion progettano internamente le tendenze moda più attuali e aggiornano rapidamente i temi moda per poter offrire sempre ai clienti qualcosa di nuovo. Vale quindi la pena di dare un’occhiata in negozio ogni settimana. Anche per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, l’affidabilità che offre un ottimo prodotto di qualità e una shopping experience di tutto rispetto.

La clientela fin dalle prime ore di apertura si e riversata nel nuovo negozio che completa l’offerta commerciale del nuovo Retail Park Trasimeno.

A tutti i nuovi clienti, in occasione dell’inaugurazione del negozio, sarà offerta uno uno sconto del 20% su tutta la collezione dal 18.11.2021 al 21.11.2021.