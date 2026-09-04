Tajani "Vannacci cavallo di Troia della Russia? Non è lui problema" - Tuttoggi.info

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Tajani “Vannacci cavallo di Troia della Russia? Non è lui problema”

ItalPress

Tajani “Vannacci cavallo di Troia della Russia? Non è lui problema”

Ven, 04/09/2026 - 17:03

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CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Il problema è la Russia non è Vannacci o altri. Io mi preoccupo di quello che fa la Russia: basta leggere qualche libro di storia per capire cos’è la disinformatia. Quando ci sono vicende personali bisogna dimostrare le cose, spero che sia assolutamente falso”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Forum di Cernobbio, rispondendo sull’analisi del Financial Times che descrive Roberto Vannacci come “il cavallo di Troia” della Russia in Italia. “Il problema è la Russia e in che modo interviene per attaccare la vita democratica dei paesi europei. Abbiamo visto cosa è successo in Germania, abbiamo visto cosa è successo in Italia”, ha aggiunto.

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