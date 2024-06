ROMA (ITALPRESS) – “Le liste d’attesa che il Governo cerca di combattere sono una vera piaga della società. Continuiamo a combatterla ancora oggi. Il Governo ha preso il toro per le corna, nessuno se ne era mai occupato con tanta determinazione. Ora c’è un decreto per risolvere un problema annoso”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano – Elezioni Europee” dell’agenzia Italpress.

