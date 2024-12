Tajani: "Salvini al Viminale? No, c'è già Piantedosi e lui pensi al Ponte" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - “Rimpasto? Non c’è bisogno di nessun rimpasto, di solito si fa quando le cose non funzionano e questo governo invece sta facendo benissimo, sta lavorando alla grande: al momento non c’è bisogno di cambiare niente”. Così Antonio Tajani, vicepremier, leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, in un colloquio con il Fatto Quotidiano.

“Al ministero dell’Interno c’è un ministro, Matteo Piantedosi, che sta lavorando benissimo, Salvini mi pare che abbia un altro lavoro...”, dice. Ovvero? “Beh, è ministro delle Infrastrutture e sul suo tavolo ha dossier molto importanti e impegnativi”, risponde Tajani. Cioè quali? “Salvini si dovrà occupare di iniziare a costruire il Ponte sullo Stretto: già questo mi sembra un compito parecchio impegnativo e sarebbe già molto importante”, sottolinea.