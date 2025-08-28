 Tajani "Ok alla riforma del ministero degli Esteri, sarà a costo zero" - Tuttoggi.info
Tajani “Ok alla riforma del ministero degli Esteri, sarà a costo zero”

ItalPress

Tajani “Ok alla riforma del ministero degli Esteri, sarà a costo zero”

Gio, 28/08/2025 - 21:03

ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio dei ministri ha appena approvato la riforma del ministero degli Esteri al termine di un iter lungo: la Farnesina prima di questo governo aveva la competenza del commercio internazionale, di fronte a questo cambiamento e a quanto sta accadendo nel mondo serviva una riorganizzazione del ministero in modo da non lasciare nessuna impresa italiana da sola senza il sostegno dello Stato”. A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Abbiamo deciso di cambiare il ministero degli Esteri che avrà una funzione bicapite, con una testa politica e una economica – aggiunge Tajani, – Ci saranno il ministro, il segretario generale, il segretario generale aggiunto con il coordinamento di tutti gli aspetti politici e un secondo segretario generale aggiunto che si occuperà di tutta la parte economica. Ci sarà inoltre una direzione generale della crescita, che sarà un punto di riferimento per tutte le imprese e sarà divisa in più settori, e un’altra che si occuperà della sicurezza cibernetica e dell’intelligenza artificiale; l’obiettivo è garantire una maggiore difesa delle informazioni sensibili che ci sono nel nostro ministero. In più abbiamo deciso di istituire un’unità della semplificazione amministrativa interna, per permettere al ministero di ridurre i passaggi burocratici e rendere i servizi più efficienti”.

