Tajani "Obiettivo FI è essere rassicuranti, non scavalcare alleati" - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – “Non ho l’obiettivo di scavalcare forze della coalizione. L’obiettivo di Forza Italia è costruire un progetto e di raccogliere attorno alle nostre idee il maggior numero possibile di consensi per far contare di più l’Italia in Europa. Sarebbe miope la scelta di fare la gara con gli alleati. Noi facciamo una gara con noi stessi con un progetto che è quello di dare all’Italia una forza che sia rassicurante e non a caso il nostro slogan sarà una forza rassicurante al centro dell’Europa. Una forza che sia seria e credibile”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a margine di un incontro elettorale di Forza Italia a Torino.

xb4/tvi/gtr