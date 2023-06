Tajani “La Tunisia non può crollare, Fondo Monetario sia pragmatico” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La Tunisia ha bisogno di aiuti. E anche da parte del Fondo monetario serve un approccio pragmatico, non ideologico, all’emergenza economica. Quel Paese non può crollare”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica in edicola oggi. “Il rispetto dei diritti passa inevitabilmente dal miglioramento delle condizioni dei Paesi di partenza. Bisogna affrontare, e subito, la crisi economica della Tunisia” aggiunge il titolare della Farnesina. “Capisco sia difficile, per il governo tunisino, accettare la richiesta di rinunciare ai sussidi per il pane: si rischia l’esplosione della povertà. Non bisogna fare una guerra di principio” dice ancora Tajani.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it