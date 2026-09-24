 Tajani "La minaccia di attacchi di droni russi all'Italia non ha fondamento" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Tajani “La minaccia di attacchi di droni russi all’Italia non ha fondamento”

ItalPress

Tajani “La minaccia di attacchi di droni russi all’Italia non ha fondamento”

Gio, 24/09/2026 - 20:03

Condividi su:


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho parlato stamane con il ministro Crosetto, entrambi diciamo che non c’è alcun fondamento in queste notizie. Non abbiamo mai avuto segnalazioni in questo senso”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a New York, rispondendo a una domanda sulla minaccia di droni russi contro l’Europa.
“Altro conto è dire che da parte russa si sta attaccando attraverso una guerra ibrida, attraverso la sicurezza cibernetica, attraverso fake news, attraverso il tentativo di condizionare le elezioni dei Paesi europei – ha aggiunto -. Ma non credo che la Russia voglia attaccare l’Europa e la Nato, sarebbe un errore grave da parte loro, sarebbero destinati alla sconfitta in caso di attacchi all’Europa”.

xo9/sat/gsl
(video di Stefano Vaccara)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!