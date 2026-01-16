 Tajani "In Sicilia Schifani e Forza Italia hanno lavorato bene" - Tuttoggi.info
Tajani “In Sicilia Schifani e Forza Italia hanno lavorato bene”

ItalPress

Tajani “In Sicilia Schifani e Forza Italia hanno lavorato bene”

Ven, 16/01/2026 - 21:03

CATANIA (ITALPRESS) – “Schifani sta governando bene. Penso al risultato del Pil che in Sicilia è cresciuto più che nel resto d’Italia in percentuale, vuol dire che Forza Italia sta governando bene. Non è mai una questione personale, è una forza politica che ha la responsabilità principale di guidare la coalizione di centrodestra e i risultati economici, che sono quelli che contano di più, sono positivi. Poi ci saranno le liste, si vedrà tutto quello che c’è da vedere”. Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia da Catania, Antonio Tajani, parlando del governo regionale in Sicilia e di un possibile Schifani bis. “Forza Italia si confermerà alla guida della Sicilia, sta bene. E’ il primo partito della Sicilia con uno straordinario risultato alle elezioni europee. C’è un grande fermento. Il partito è fortemente impegnato nella campagna elettorale per il sì al referendum della Giustizia e sono convinto in Sicilia otterrà uno straordinario risultato. E’ un partito che avrà il suo congresso, si confermerà ancora alla guida della Regione Sicilia e sarà protagonista del successo del Centrodestra alle prossime elezioni politiche e le prossime elezioni regionali”, ha aggiunto.

