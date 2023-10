Tajani "Governo italiano vuole evitare escalation in Medio Oriente" - Tuttoggi.info

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Israele ha tutto il diritto di eliminare le postazioni da dove Hamas lanci i missili, ma serve prudenza e senso di responsabilità nell’evitare un allargamento del conflitto. Tutte le iniziative del governo italiano vanno in questa direzione, siamo preoccupati per la popolazione palestinese”. Lo dichiara il vice primo ministro Antonio Tajani a margine del vertice dei leader popolari che si svolge prima della riunione dei capi di Stato e di governo a Bruxelles. “Bisogna evitare di colpire la popolazione civile, toccherà al governo israeliano decidere sull’iniziativa via terra su larga scala”, ha detto il ministro degli Esteri interpellato sulle dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sull’imminente offensiva dell’esercito via terra nella Striscia di Gaza.

