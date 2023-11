Tajani “Dall’Italia disponibilità a curare i civili palestinesi” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Poco fa ho dato disposizione ai nostri diplomatici la possibilità di curare, nei nostri ospedali, i civili palestinesi usciti dalla Striscia di Gaza, l’Italia è pronta a fare la sua parte di solidarietà.

Stiamo seguendo la vicenda degli italiani che sono nella striscia di Gaza contiamo di farli uscire presto”.

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento “Cultural Heritage in the 21st Century”.

“Abbiamo inviato degli aiuti umanitari, siamo a 16 tonnellate di aiuti inviati per la popolazione palestinese” ha aggiunto.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).