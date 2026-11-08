Tajani “Attacchi hacker non sono episodi, c’è strategia. G7 dia segnale forte” - Tuttoggi.info

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Tajani “Attacchi hacker non sono episodi, c’è strategia. G7 dia segnale forte”

ItalPress

Tajani “Attacchi hacker non sono episodi, c’è strategia. G7 dia segnale forte”

Dom, 08/11/2026 - 19:32

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ROMA (ITALPRESS) – “Non ci facciamo intimorire, reagiamo, siamo in grado di respingere attacchi da filorussi ma anche da altri possibili hacker”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrando i giornalisti alla Farnesina.
“Stiamo lavorando intensamente sul tema della sicurezza cibernetica già dal 2022, ma dall’1 gennaio 2026 c’è un’operatività più organizzata”, con l’entrata in vigore della riforma che ha istituito una Direzione Generale dedicata alle questioni cibernetiche, l’informatica e l’innovazione tecnologica e una Sala Operativa Cyber attiva 24 ore su 24. “L’Italia è all’avanguardia e al passo con i tempi”, ha sottolineato Tajani.
“Domani il G7 dei ministri degli Esteri, a Parigi, affronterà il tema della guerra ibrida. La risposta deve essere coordinata e unita. Mi auguro che ci sia una sempre più forte collaborazione, di fronte agli ultimi attacchi non possiamo più parlare soltanto di episodi, è evidente che c’è una strategia in atto. Mi auguro che domani si possa dare un segnale forte da parte del G7, noi italiani lo chiediamo con determinazione”, ha aggiunto il vicepremier, spiegando che alla riunione sarà presente anche il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha.
Quando si parla di minacce cyber “guardiamo a Est, c’è la volontà di creare problemi. Tutto ci porta a guardare a Est ma bisogna verificare le responsabilità precise. Difenderemo i nostri interessi, la democrazia e la libertà”, ha detto ancora il titolare della Farnesina.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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