ROMA (ITALPRESS) –in una telefonata con ilrivendicate dal governo ucraino.

Il ministro ha ribadito al suo collega ucraino “quanto sia fondamentale per l’Italia continuare a lavorare per evitare l’espansione del conflitto con la Russia anche nel Mediterraneo – spiega la Farnesina in una nota -. Per l’Italia è necessario il rispetto della sovranità della Libia e continuare a lavorare per la stabilità, l’unità e la sovranità del paese, confermando pieno sostegno italiano all’azione dell’Onu”.

Tajani ha confermato al suo interlocutore che “l’azione diplomatica italiana continuerà a sostenere la difesa dell’Ucraina in un percorso che porti a una pace giusta e duratura”.

– Foto IPA Agency –

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