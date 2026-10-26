Tajani a Milano al presidio Strade Sicure "I Parà resteranno finché necessario" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo dire grazie a queste ragazze e questi ragazzi che indossano l’uniforme. Garantiscono la sicurezza nella capitale economica del nostro Paese, garantiscono la libertà di circolazione, il libero commercio e hanno anche di fatto impedito che le giornate di ieri e dell’altro ieri si trasformassero in giornate come quelle della settimana precedente”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della sua visita al presidio “Strade Sicure”, in piazza Duomo a Milano. Il ministro è stato accolto dai militari e dal Generale di Corpo d’Armata Lorenzo D’Addario. “Il diritto di manifestare è sacro, ma non è sacro il diritto di distruggere quello che ci si trova davanti”, ha aggiunto. I militari resteranno a Milano “finché sarà necessario per garantire la sicurezza del commercio e della libera circolazione”, ha precisato Tajani.

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