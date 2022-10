Tagli energia, ma alla Asl di Orvieto lampioni accesi anche di giorno

La foto che ci è stata inviata da un nostro lettore: luci accese nel vialetto di ingresso fino a metà mattinata

Riduzione degli orari dei riscaldamenti e spegnimento anticipato di luci e lampioni. In tutta Italia le pubbliche amministrazioni sono alle prese con il caro energia e con la necessità di eliminare i consumi, a fronte dei rincari e della limitata disponibilità di gas a seguito della guerra in Ucraina.

Non così alla sede Asl del Distretto di Orvieto, come documenta una fotografia che ci è stata inviata da un nostro lettore. Con i lampioncini all’ingresso della sede che si accendono automaticamente all’imbrunire, ma che poi restano accesi fino a metà mattinata, quando il sole è ormai alto. Il tutto, mentre in tutta Italia si raccomanda di spegnere anche lo stand by del televisore per ridurre i consumi di elettricità.