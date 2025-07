Tabacco, Bellelli (Coldiretti Campania): "Accordi di filiera fondamentali per redditività, ambiente e giovani agricoltori’ - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Fare accordi di filiera è sicuramente il modo migliore per dare alle aziende agricole un reddito certo, che consenta di programmare, investire in tecnologie e garantire al tempo stesso il rispetto dell’ambiente”. Lo ha dichiarato Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania, intervenendo a Napoli al roadshow territoriale promosso da Coldiretti e Philip Morris nelle tre principali regioni della filiera tabacchicola italiana: Campania, Umbria e Veneto.

“Questi accordi saranno il leitmotiv della politica di Coldiretti nei prossimi mesi e anni – ha proseguito Bellelli – proprio per assicurare redditività alle imprese agricole e salvaguardare la salute dei consumatori. L’intesa con Philip Morris rappresenta un primo, importante esempio: un contratto decennale che dà certezze e garanzie alle aziende, incentivando anche il ricambio generazionale. I giovani devono avere uno stimolo economico per restare e investire in agricoltura, portando avanti le tradizioni di famiglia”.

Bellelli ha poi sottolineato l’importanza del presidio nelle aree interne: “Proprio grazie a colture come il tabacco, radicate nei territori, si può contrastare lo spopolamento, che minaccia non solo le aziende agricole, ma l’intero equilibrio ecologico e ambientale delle nostre zone”, ha concluso.