Swiatek, molestie a Miami durante l'allenamento. Aumentata la sicurezza - Tuttoggi.info

Iga Swiatek è stata molestata da un uomo domenica scorsa durante un allenamento a Miami, dove sta giocando il Masters 1000, che da tempo seminava odio verso la numero due del mondo. Su X, dietro l’account ‘DzonnyBravo’, poi disattivato, l’hater postava decine di messaggi al giorno contro Swiatek e le aveva dato appuntamento proprio in Florida: “Domani sarò a Miami. Chiederò a Iga del suo rapporto con la madre. Avete domande per Daria (Abramowicz, la psicologa, ndr)? Gliele riferirò durante l’allenamento”.

E così l’uomo, per buona parte dell’allenamento di Swiatek, le ha rivolto frasi come: “Ehi Iga, chiama tua madre”, “quando farai pace con tua madre?”. L’hater, 40enne polacco che vive in Florida, è stato poi allontanato e lo staff della tennista polacca ha annunciato un incremento della sicurezza: “Stiamo monitorando il web per questi tipi di casi”, ha spiegato la responsabile delle relazioni pubbliche di Iga, Daria Sulgostowska ai media polacchi.

“Le critiche costruttive sono una cosa, minacce, discorsi d’odio o persino interruzioni dell’allenamento sono un’altra e questo non può essere consentito”, ha continuato Sulgostowska, “abbiamo segnalato la questione all’organizzatore del torneo e alla WTA, che hanno risposto immediatamente e hanno preso ulteriori precauzioni per le quali siamo molto grati”.

Non è la prima volta che le tenniste del circuito si trovano in questo tipo di situazioni. Un mese fa Emma Raducanu era stata molestata da uno stalker durante il torneo di Dubai, scoppiando in lacrime durante una partita dopo aver visto l’uomo, che aveva mostrato “un comportamento ossessivo”, sugli spalti. La tennista è andata subito a parlare con l’arbitro, scoppiando in lacrime e nascondendosi dietro il giudice di sedia. La sicurezza ha poi allontanato lo stalker, che è stato bandito da tutti i tornei dalla stessa Wta.