 Sviluppo sostenibile e ambiente protagonisti al Gala dello Sport di OPES - Tuttoggi.info
ItalPress

Gio, 18/12/2025 - 12:03

ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’anno, a ridosso delle festività natalizie, OPES ha dato vita al Gala Dello Sport. L’appuntamento, ormai consueto e partecipatissimo, è giunto alla settima edizione. A Palazzo Brancaccio, è andata in scena una serata con l’obiettivo di riunire rappresentanti di numerose realtà, valorizzando le iniziative che generano impatto sociale e sportivo nei territori. Con questo spirito, seguendo il lavoro della COP4 del progetto Sports Community, nel corso della cena di gala si sono rese protagoniste quattro realtà selezionate da OPES per eccellenza e impatto innovativo, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’agenda 2030. Le quattro finaliste (l’unità di soccorso tecnico sanitario Trentino Odv, L’Orma Ssd, Mediterraneo Sport Ssd ed E.S.S.E. Sport) hanno avuto così la possibilità di salire sul palco, raccontando la loro attività quotidiana alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni.

mec/ari/gtr

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

