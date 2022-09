Sviluppo Rurale in Umbria, ora c'è il Tavolo del Partenariato - Tuttoggi

“Si tratta di un documento in progress che finora ha avuto una sua fase di confronto a livello nazionale con le altre Regioni sotto la supervisione e il coordinamento del Ministero per le Politiche Agricole – è stato spiegato -. I tempi per arrivare alla sua definizione complessiva sono ridotti, dovremmo impegnarci tutti quanti perché se il documento non viene chiuso entro quest’anno, si rischia il blocco dei pagamenti agli agricoltori a partire dal primo gennaio 2023”. Un monito che si aggiunge a un altro elemento di riflessione che è stato rivolto all’ampia platea di stakholders coinvolti: “Il mondo sta cambiamento in maniera veloce, chi si attarda è destinato a rimanere fuori dai giochi. L’Umbria dovrà essere brava a cambiare alcuni paradigmi e uscire dai vecchi schemi, così come stiamo cercando di fare con i Distretti del cibo che rappresentano un’importante occasione di sviluppo basata sull’aggregazione dei soggetti interessati. Questi strumenti rappresentano il futuro, non si può più continuare a ragionare con vecchie logiche”, è stato evidenziato.

Venendo al Complemento dello Sviluppo rurale per l’Umbria 2023-2027, tra le priorità delle politiche regionali per lo sviluppo rurale inserite dagli uffici dell’Assessorato alle Politiche agricole nel documento, c’è innanzitutto il rafforzamento della competitività delle imprese e della loro capacità di adeguarsi ai nuovi mercati. Verrà quindi sostento il processo di ammodernamento delle imprese agricole attraverso investimenti rivolti all’innovazione e alle nuove frontiere della digitalizzazione. Numerosi e articolati anche gli interventi a favore della promozione del sistema di qualità dei prodotti agroalimentari umbri, quelli contro lo spopolamento delle aree rurali, quelli a sostegno della transizione ecologica, di tutela del territorio e prevenzione degli eventi calamitosi. Altro capitolo centrale per cui sono previsti importanti interventi riguarda le azioni a favore dei giovani agricoltori e dello sviluppo del biologico.