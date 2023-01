Sviluppo rurale, giovedì incontro pubblico a palazzo della Corgna

Proseguono gli incontri promossi dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, in collaborazione con i Gal per illustrare il Complemento di sviluppo rurale per l’Umbria

Proseguono gli incontri promossi dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, in collaborazione con i Gal (Gruppi di azione locale), per illustrare il CSR 2023-2027, il Complemento di sviluppo rurale per l’Umbria, e dare diffusione alle opportunità che questo strumento offre alle imprese agricole e agroalimentari per il prossimo quinquennio, grazie alla significativa dotazione finanziaria di circa 535 milioni di euro.

“CSR…in cammino – Istruzioni per l’uso”, è questo il titolo dell’iniziativa, farà tappa giovedì 19 gennaio a Città della Pieve, a Palazzo della Corgna, a partire dalle ore 16.30. All’incontro, organizzato insieme al GAL Trasimeno Orvietano, parteciperanno i principali attori istituzionali e gli stakeholder di riferimento.