Svezia, sparatoria ad Uppsala: polizia arresta un sospetto - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La polizia svedese ha dichiarato di aver arrestato un sospetto dopo la sparatoria avvenuta ieri nella città di Uppsala, in cui sono morte tre persone. Si tratta di una delle tante persone interrogate nell’ambito delle indagini, hanno riferito le autorità ai giornalisti.

La sparatoria è avvenuta in un salone da parrucchiere. La polizia ha affermato che si ritiene che l’incidente sia stato un evento isolato e non collegato alle celebrazioni annuali della Notte di Valpurga previste in città oggi.