Suzuki presenta la Driving School GSX-R Racing Academy - Tuttoggi

Suzuki, sull’onda del successo registrato per V-Strom Academy, che ha chiuso con grande soddisfazione la sua terza stagione di attività, ha deciso di dare vita a una nuova scuola, dedicata questa volta alla guida sportiva in pista: la GSX-R Racing Academy. L’iniziativa, che partirà nel 2021, offrirà agli appassionati di guida sportiva e agli amanti della GSX-R l’opportunità di vivere giornate emozionanti tra i cordoli dei più celebri circuiti italiani e di perfezionare la loro tecnica di guida. Gli appuntamenti della GSX-R Racing Academy si svolgeranno su piste prestigiose come il Misano World Circuit e l’Autodromo del Mugello e i motociclisti potranno scegliere se frequentare i corsi con la propria GSX-R oppure noleggiare una GSX-R1000R tra quelle messe a disposizione dell’Academy.

La Suzuki GSX-R incarna da oltre 35 anni l’essenza della sportività su due ruote. I motociclisti di varie generazioni sono stati conquistati dalle sue impareggiabili capacità e prestazioni esaltate ulteriormente e con naturalezza in ogni condizione d’impiego, su strada così come in pista. Proprio in questo contesto, nel quale la GSX-R ha ottenuto innumerevoli vittorie, è tuttavia indispensabile una preparazione specifica per sfruttare al meglio e in sicurezza lo straordinario potenziale della GSX-R. Una continua evoluzione che, nel corso degli anni, ha portato notevoli migliorie in termini di potenza, dotazioni di serie ed evoluti sistemi elettronici che fanno della GSX-R la regina delle supersportive Suzuki. L’insieme di tutti questi elementi ha alzato l’asticella delle prestazioni e ha reso più che mai fondamentale apprendere precise nozioni e una tecnica di guida avanzata per divertirsi con consapevolezza e in totale sicurezza.

Partendo da questi presupposti, Suzuki ha quindi deciso di avviare nel 2021 la GSX-R Racing Academy, una scuola di guida in pista che vede la GSX-R al centro del progetto. Il corso è indicato per chi ha già una buona confidenza nella guida su strada ma vuole trasformare le nozioni di guida sicura in chiave sportiva, a quel pilota che vuole conoscere GSX-R1000R nell’aspetto più racing, prima di finalizzarne l’acquisto. Il corso è inoltre, rivolto ai proprietari di GSX-R desiderosi di testare le doti della moto in totale sicurezza. La GSX-R Academy offrirà all’amatore l’opportunità di passare una giornata indimenticabile in pista alla guida della più desiderata supersportiva del mercato sotto la supervisione di qualificati istruttori. I corsi avranno l’obiettivo di migliorare la comprensione e la padronanza delle traiettorie, familiarizzare con le curve nell’ottica di guida sportiva, imparare i limiti e gestire le reazioni di una moto, prevenderanno un programma didattico che alternerà brevi sessioni teoriche a test di guida in pista.

I briefing riguarderanno argomenti come la sicurezza in pista, la posizione di guida ideale, le traiettorie corrette, il funzionamento dei dispositivi tecnologici presenti sulla GSX-R1000R (come Traction control, Abs cornering e Launch control) e la messa a punto delle sospensioni. Il calendario 2021 della GSX-R Racing Academy è ancora in via di definizione.

(ITALPRESS).