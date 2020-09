Suzuki main partner della Federciclismo - Tuttoggi

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki è presente sulla maglia degli atleti delle nazionali di ciclismo grazie alla scelta della Federazione Ciclistica Italiana, per la stagione sportiva 2020/2021. Il rapporto tra la Casa di Hamamatsu e la FCI prosegue con soddisfazione reciproca dal 2016 e si fonda su una comunanza di valori che fanno parte del DNA dello splendido sport delle due ruote e della storia ultracentenaria di Suzuki. Il ciclismo è uno sport che premia la volontà, la preparazione, la resistenza e la determinazione nell’affrontare i propri limiti per superare gli avversari rispettando le regole, e raggiungere nuovi traguardi. La storia di Suzuki è permeata di passaggi dove questi valori hanno permesso di crescere ininterrottamente da laboratorio di costruzione di telai per tessere la seta all’8 costruttore al mondo di autovetture (fonte Jato, ndr), moto e motori marini.

Grazie a questo accordo con la FCI, il logo Suzuki sarà presente sulla nuova maglia che le atlete e gli atleti Azzurri delle squadre Nazionali di ciclismo indosseranno in tutte le competizioni durante l’annata 2020/2021. La divisa ufficiale è stata mostrata in anteprima oggi sui social network, accompagnata dallo slogan: “Nuova maglia, stessa passione”.

La nuova maglia, che avrà il Marchio Suzuki sul petto e sulla schiena, sarà vista dal grande pubblico per la prima volta in occasione dei Campionati del Mondo Strada che si terranno a Imola da giovedì 24 a domenica 27 settembre. “Per Suzuki è un privilegio poter accostare il proprio marchio ai campioni del pedale che rappresentano l’Italia che vince, come dimostrato anche agli ultimi campionati europei in Bretagna, dove siamo stati protagonisti sia in campo femminile che maschile.” – ha commentato Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia, che ha poi aggiunto – “Gli atleti azzurri sono sempre tanto amati dalla gente, che li incoraggia con un tifo molto caloroso. Il ciclismo incarna la passione nazional-popolare sportiva per eccellenza e Suzuki è presente ovunque ci sia passione”. In qualità di Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana, Suzuki fornirà allo staff federale una flotta di vetture che saranno a disposizione dei tecnici e atleti della Nazionale per i trasferimenti e in occasione dei vari impegni ufficiali.

