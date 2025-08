Suzuki GSX-R1000R, 40 anni di adrenalina - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki ha svelato la nuova GSX-R1000R, evoluzione della supersportiva made in Hamamatsu pronta a continuare la tradizione di eccellenza su strada e in pista. Con oltre 15 titoli mondiali nel campionato Endurance e un’eredità fatta di innovazioni tecniche e successi globali, questa moto celebra il 40mo anniversario della famiglia GSX-R con una serie di aggiornamenti per mantenere intatto il DNA racing, evolvendo al tempo stesso in tecnologia, sicurezza e stile. Il cuore pulsante è il quattro cilindri in linea da 1000 cc. Sul nuovo modello l’intero sistema di aspirazione e scarico è stato ottimizzato: le testate sono state riprogettate, le camere di combustione riviste, migliorata l’efficienza termica, mantenendo la potenza esuberante tipica della GSX-R. L’alimentazione beneficia di iniettori primari a 8 fori, con una maggiore pressione della pompa carburante, elementi che contribuiscono a una combustione più efficiente, una risposta del gas più pronta e una significativa riduzione delle emissioni, in linea con le normative Euro 5+. I nuovi pistoni in alluminio forgiato, alleggeriti e rinforzati, migliorano la durata, la resa agli alti regimi e la resistenza termica, contribuendo anche a ridurre le vibrazioni del motore. Infine, il sistema di scarico è stato completamente rivisitato: presenta un catalizzatore maggiorato, doppi sensori di ossigeno e un nuovo silenziatore in titanio più compatto, soluzioni che permettono di coniugare prestazioni elevate ad un’estetica ancora più aggressiva.

