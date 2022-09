Supporto psicologico ai giovani, si amplia no i progetti di Comune e Asl

"Adolescenti crescono" per la fascia di età 14-19 anni e "Ottavo segno" esteso anche ai ragazzi tra 20 e 27 anni

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessorato alle politiche scolastiche e giovanili, l’implementazione dei servizi di sostegno e consultazione psicologica e informativo/consultoriale tramite i progetti denominati “Adolescenti crescono” e “Ottavo segno 20-27”. Si ampliano dunque le iniziative a sostegno dei giovani nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Comune di Perugia ed Usl Umbria 1.

“Adolescenti crescono”

Il progetto “Adolescenti crescono” intende sostenere il percorso di crescita degli adolescenti, con particolare riferimento alla fascia di età 14-19 anni, e prevenire il disagio nelle sue molteplici manifestazioni, tramite l’attivazione di uno sportello psicologico, con attività di supporto, ascolto e accompagnamento all’età adulta, e con incontri di gruppo per scambio di buone pratiche individuali. Il progetto, nell’ambito del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2021 – Programma regionale “Giovani e pandemia, oltre il disagio”, è stato ammesso a finanziamento regionale per una somma complessiva di oltre 40mila euro e proseguirà senza soluzione di continuità fino al 31 luglio 2023.