Supermercato nega sede per l'assemblea dei lavoratori, insorge la Cgil - Tuttoggi.info

La Filcams Cgil ha comunque voluto garantire a lavoratrici e lavoratori del supermercato il diritto all’assemblea, svolgendola presso i locali della Camera del Lavoro

Negata la sede per l’assemblea ai lavoratori di un supermercato del Trasimeno. La denuncia su quanto sarebbe avvenuto nei giorni scorsi arriva dalla Filcams Cgil che stigmatizza l’accaduto.

“In vista dello sciopero generale di domani, venerdì 17 novembre, si sono svolte decine di assemblee in tutti i luoghi di lavoro. Quello di assemblea è infatti un diritto fondamentale per tutte le lavoratrici e i lavoratori. Nei negozi della catena L’Abbonza (marchio Gala) però si è verificato un fatto grave che ha negato a quelle lavoratrici e a quei lavoratori questo diritto”. La Filcams Cgil di Perugia, infatti, nei giorni scorsi, ha convocato un’assemblea sindacale nel punto vendita L’Abbondanza di Castiglione del Lago, vedendosi negare dall’azienda l’accesso al negozio. “Come in tutte le altre aziende del settore – spiega Massimiliano Cofani, segretario della Filcams Cgil di Perugia – abbiamo inoltrato alla dirigenza una richiesta di svolgimento dell’assemblea presso i locali aziendali di Castiglione del Lago. Non avendo ricevuto alcuna risposta, ci siamo presentati davanti al negozio per poter svolgere l’assemblea, ma il direttore del punto vendita ci ha negato l’accesso, dicendo di non aver avuto alcuna comunicazione da parte dell’azienda a riguardo. Si tratta di un fatto estremamente grave – commenta Cofani – che rappresenta evidentemente una limitazione indebita dei diritti sindacali”.

La Filcams Cgil ha comunque voluto garantire a lavoratrici e lavoratori di L’Abbondanza il diritto all’assemblea, svolgendola presso i locali della Camera del Lavoro. “Resta il fatto – conclude Cofani – che se questi atteggiamenti dovessero verificarsi di nuovo, ci vedremmo costretti ad aprire una procedura ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, per condotta antisindacale. Intanto, c’è una ragione in più per partecipare allo sciopero generale di domani”.

(foto di repertorio)