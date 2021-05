Superlavoro dei Vigili del Fuoco di Terni per incidenti stradali in città e Valnerina - Tuttoggi

Domenica di superlavoro per i Vigili del Fuoco di Terni che sono stati impegnati da questa mattina in più interventi per incidenti stradali.

Gli ultimi due della serie sono accaduti in bassa Valnerina, a Macenano di Ferentillo ed un in città in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Nel primo caso un auto si è ribaltata per cause in corso di accertamento senza coinvolgere altre autovetture e senza feriti. Laborioso il recupero da parte dei Vigili del Fuoco dell’autovettura ribaltata.

Nell’incidente in città invece, un auto con 3 ragazzi a bordo è finita fuori strada, fortunatamente senza danni per i tre occupanti.

Anche in questo caso in corso accertamenti sulle cause della uscita di strada.

Foto repertorio TO