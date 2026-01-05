 Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 5 gennaio - Tuttoggi.info
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 5 gennaio

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 5 gennaio

Lun, 05/01/2026 - 22:02

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto oggi, 5 gennaio 2026. Centrati invece diciannove ‘5’, che vincono 8.125,48 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 102 milioni di euro, si torna a giocare giovedì 7 gennaio. 

 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

La vincente al concorso del Superenalotto di oggi: 11, 13, 17, 56, 80, 84. Numero Jolly: 41. Numero Superstar: 13. 

