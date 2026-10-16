Superbonus ed ecobonus, nodi critici e limiti della capienza fiscale - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “L’esperimento sull’ecobonus, sull’utilizzare gli incentivi in maniera consistente, l’Italia l’ha già fatto. L’Osservatorio dei Conti Pubblici ha mostrato che gli interventi hanno riguardato soprattutto gli edifici nelle categorie catastali più alte. Ora si sta discutendo il passaggio dal 50 al 65%, ma se facciamo un calcolo cambia veramente poco perché stiamo continuando a parlare di chi è già sopra la soglia, di chi ha già capacità fiscale per poter utilizzare bene l’incentivo”. A dirlo Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e Centro TranspArEEnS, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

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