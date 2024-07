Super Silvana Stanco: argento nel Trap - Tuttoggi.info

Dopo il quinto posto tre anni fa all’Olimpiade di Tokyo, arriva la grande gioia per Silvana Stanco, che sulle pedane del campo di tiro di Chateauroux ha conquistato con caparbietà la medaglia d’argento, alle spalle della neo campionessa olimpica, la guatemalteca Adriana Ruano Oliva che ha dominato la finale e ha conquistato la prima medaglia d’oro nella storia delle Olimpiadi per il suo Paese.

Silvana Stanco è arrivata in finale con il secondo punteggio di qualificazione e ha disputato una finale lineare (40/50) fino all’eliminazione delle prime tre tiratrici. Raggiunto l’obiettivo di una medaglia, la tiratrice italiana ha ingaggiato un duello con l’australiana Penny Smith che, però, non è riuscita a tenere il passo di Stanco, mentre Ruano Oliva ha continuato a fare gara a sé. Raggiunta la certezza della medaglia d’argento, Stanco ha provato il miracolo, ma Ruano Oliva ha martellato in maniera impressionante, sbagliando poco o nulla e togliendosi anche la soddisfazione del nuovo primato olimpico in finale con 45/50.

Dopo la delusione del Trap maschile, con Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis lontanissimi dal podio e la mancata qualificazione alla finale per l’ex campionessa olimpica Jessica Rossi (Londra 2012), il Tiro a volo italiano si risolleva grazie alla splendida cavalcata di Silvana Stanco!

L’articolo Super Silvana Stanco: argento nel Trap proviene da Armi e Tiro.