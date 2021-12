Super Green Pass, vertice Prefetto-associazioni di categoria - Tuttoggi

Super Green Pass, Prefetto Terni "Attraverso la sinergia istituzionale, il sistema dei controlli potrà contribuire alla ripresa piena di tutte le attività"

Obbligo del possesso delle certificazioni verdi e del super green pass per lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, il Prefetto di Terni, alla presenza del Questore e dei Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha incontrato ieri mattina, in videoconferenza, i rappresentanti delle organizzazioni di categoria provinciali di Coni Umbria, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confapi, Confartigianato Imprese, Coldiretti, CIA, Confagricoltura Umbria e Federalberghi Umbria al fine di sensibilizzare, per il loro tramite, gli esercenti al rispetto della normativa introdotta dal D.L. 172/2021, che li vede impegnati in primo luogo sui controlli nei confronti dei propri clienti.

Rispetto della normativa

L’incontro è stato programmato al fine di creare una sinergia che consenta il rispetto della normativa per contenere la pandemia permettendo, al contempo, nell’approssimarsi di un momento particolarmente importante per tutta l’economia come quello delle feste natalizie, lo svolgimento di ogni attività commerciale ed evitando, così, di incorrere in eventuali sanzioni e chiusure.

Sinergia contro il Covid

Il Prefetto ha ringraziato tutti gli intervenuti “ribadendo che solo attraverso la sinergia istituzionale, il sistema dei controlli potrà contribuire alla ripresa piena di tutte le attività ma anche degli aspetti legati alla socialità nell’imminente periodo festivo, prevenendo al contempo l’acutizzarsi della diffusione del virus”.