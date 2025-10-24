 Sulmona, abusi sessuali di gruppo su 12enne e video online: arrestati 2 minori e un 18enne - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sulmona, abusi sessuali di gruppo su 12enne e video online: arrestati 2 minori e un 18enne

tecnical

Sulmona, abusi sessuali di gruppo su 12enne e video online: arrestati 2 minori e un 18enne

Ven, 24/10/2025 - 12:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
A 12 anni è stata costretta per mesi a subire abusi sessuali, anche di gruppo, sotto minacce di morte e della divulgazione sui social di un video. Dopo la denuncia della ragazzina, scattata ad agosto, oggi due minorenni e un 18enne sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sulmona. 

Per loro le accuse sono, a vario titolo, di violenza sessuale di gruppo aggravata, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, produzione di materiale pedopornografico, detenzione di materiale pedopornografico e atti persecutori.  

Gli arrestati sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni in diverse località della provincia aquilana e condotti, rispettivamente, nella casa circondariale di Sulmona e nell’Istituto Penale Minorile di Roma di Casal del Marmo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le misure cautelari detentive sono state disposte dai gip del Tribunale dell’Aquila e del Tribunale per i Minorenni del capoluogo sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri nella delicata fase delle indagini, coordinata dalle locali procure, ordinaria e minorile. 

L’indagine ha avuto avvio sul finire del mese di agosto, quando la vittima ha trovato il coraggio di rivolgersi al numero 114-emergenza infanzia e raccontare di essere stata costretta a subire gli abusi sessuali. L’attività di indagine scattata nell’immediatezza dall’Arma, ha permesso di raccogliere importanti riscontri investigativi che hanno permesso l’identificazione degli arrestati e di ricostruire l’intera vicenda, che si è protratta per mesi.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!