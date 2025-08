Sulle Alpi lontano da tutto: l’idilliaco rifugio di Carla Bruni e Nicolas Sarkozy - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Relax tra le Alpi italiane per Nicolas Sarkozy e Carla Bruni. L’ex presidente francese e la moglie sono infatti arrivati in Valle d’Aosta , come ha mostrato la stessa premier dame su Instagram.

Il luogo è familiare alla coppia, che ama trascorrere le proprie vacanze, sia invernali che estive, nella nota località turistica. Ma questa volta le valigie sono state posate in un luogo molto discreto e romantico: il rifugio di Aroula. Situato ad un’altitudine di 2.032 metri, nel piccolo villaggio di Walser de Cunéaz, questo incantevole luogo è “circondato dalle montagne”. Il suo accesso, invece, è molto esclusivo: ci si può andare solo “a piedi in estate, mentre in inverno è accessibile in motoslitta o sci”. Lontano dai paparazzi e dal tumulto, è il luogo perfetto per ritrovarsi in completa privacy.

Nel post l’ex top model include un video dove si mostra insieme a Sarkozy, visibilmente rilassato, mentre assapora pienamente questo momento, ‘mimetizzato’ tra gli altri escursionisti in cerca di riposo e qualcosa di buono da mangiare. Come un tagliere di formaggi da gustare con miele e marmellata, come mostrato dalla stessa Bruni, o una torta golosa al cioccolato, come rivela la foto di un cartello all’ingresso.

Questa oasi di pace, a 2 km da Champoluc e 13 km da Ayas, è il luogo ideale per rilassarsi. Il paesaggio e il silenzio alpino fanno da sfondo al viaggio della coppia, che, dopo mesi difficili segnati da questioni giudiziarie, si lascia andare alla al romanticismo di un’estate italiana. La prova che, anche dopo tutti questi anni, la loro complicità è ancora forte.