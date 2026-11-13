Sugar tax, Assobibe “Spada di Damocle su imprese, bloccato 1 mld di investimenti” - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – La sugar tax è “una spada di Damocle” che pesa sul settore delle bevande analcoliche e frena gli investimenti. Lo afferma Giangiacomo Pierini, presidente di Assobibe, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. “Le imprese mi dicono che hanno oggi circa 1 miliardo di euro fermo sui conti in attesa di essere investito”, proprio a causa dell’incertezza fiscale, sottolinea Pierini.“Una tassa è di per sè un elemento negativo prima ancora di produrre i suoi effetti, perchè limita necessariamente gli investimenti”, spiega il presidente. Sapere che è previsto un aumento della fiscalità del 28% per litro di bevanda, aggiunge, mette l’imprenditore in una posizione di difesa. Il rinvio di sei mesi, osserva, “è un’era geologica per la politica, ma per le imprese è dopodomani”.Pierini ricorda che il settore affronta già costi elevati: energia, trasporti, logistica e materie prime. A questi si aggiunge l’obbligo, previsto dalla direttiva europea Single Use Plastics, di impiegare il 25% di plastica riciclata, che costa il 60% in più di quella vergine. In questo contesto, ha sottolineato, è difficile pensare che le aziende possano assorbire anche la nuova imposta: l’aumento dei prezzi di listino sarebbe inevitabile, con ricadute sul carrello della spesa.Il presidente contesta la stessa natura del tributo. “Si chiama sugar tax, ma non è una tassa sullo zucchero: colpisce qualsiasi prodotto dolce analcolico, anche senza zucchero”, spiega. In questo modo vengono penalizzati anche i prodotti a ridotto o zero apporto di zuccheri, la cui quota di mercato è in crescita perchè i consumatori si orientano in quella direzione.Quanto all’efficacia, Pierini ha citato uno studio condotto da Assobibe nei Paesi che hanno introdotto la misura: “La percentuale di quelli in cui si è registrata una riduzione dei tassi di obesità dopo la tassa è zero”. Inoltre, l’Italia è il Paese europeo con i consumi più bassi di bevande analcoliche, pari alla metà della media Ue, mentre in altri Stati si arriva al triplo.“Comprendiamo il momento di difficoltà e i problemi che il governo deve affrontare”, afferma ancora Pierini, “ma introdurre la sugar tax tra sei mesi sarebbe un problema serio”. La richiesta è di posticipare l’imposta almeno di un anno. Assobibe ne chiede da tempo l’abrogazione, ma un rinvio, spiega il presidente, consentirebbe alle imprese di programmare e liberare gli investimenti.Sul fronte commerciale il quadro comunque rimane positivo, sottolinea Pierini, con una crescita dell’export del 130% negli ultimi tre anni. Assobibe rappresenta oltre 100 stabilimenti produttivi, e il 65% degli associati è composto da PMI. Il settore valorizza le specificità territoriali: caffè freddo calabrese, spuma, chinotti, cedrate, aranciate e limonate, realizzate con materie prime come le arance siciliane, i limoni campani e i chinotti di Liguria e Calabria. Negli Stati Uniti alcuni produttori hanno risentito dei dazi, ma la qualità, afferma il presidente di Assobibe, continua a premiare le vendite.

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