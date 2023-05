Suffragio per Giorgio Ferrara, a San Gregorio una Messa celebrata da Mons. Boccardo - Tuttoggi.info

L’ Archidiocesi di Spoleto-Norcia, su iniziativa dell’Arcivescovo, Mons. Renato Boccardo, subito dopo la scomparsa lo scorso 18 maggio di Giorgio Ferrara, Direttore Artistico del Festival dei Due Mondi di Spoleto per 13 anni (2007-2020), ha promosso la celebrazione di una Messa in suffragio, oggi pomeriggio alle 18 presso la Chiesa di San Gregorio, in Piazza Garibaldi.

Una occasione di ringraziamento per il grande lavoro di ricostruzione della manifestazione compiuto con grande spirito di partecipazione da Giorgio Ferrara, salvando il Festival da un sicuro oblio dopo un decennio tempestoso di transizione successivo alla morte del fondatore Gian Carlo Menotti.

La cittadinanza è invitata a partecipare

San Gregorio, Piazza Garibaldi, ore 18