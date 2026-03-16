Suez, Adamo “Con Aquadvanced miglioriamo le performance del servizio idrico” - Tuttoggi.info

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Suez, Adamo “Con Aquadvanced miglioriamo le performance del servizio idrico”

ItalPress

Suez, Adamo “Con Aquadvanced miglioriamo le performance del servizio idrico”

Lun, 16/03/2026 - 10:17

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MILANO (ITALPRESS) – “Oggi nel settore idrico c’è un’enorme quantità di dati, che provengono da sensori digitali, da sistemi di telecontrollo, da smart meters e dai sistemi gestionali. Quindi il problema attuale che molti gestori affrontano non è più raccogliere i dati, ma gestirli e utilizzarli al fine di prendere delle decisioni operative. Con la piattaforma Aquadvanced, che è stata sviluppata dal gruppo Suez, è possibile raggiungere questo obiettivo in quanto la piattaforma organizza in un unico sistema digitale tutti questi dati, li analizza e li elabora attraverso algoritmi innovativi e intelligenza artificiale per consentire al gestore di prendere decisioni, migliorare le performance del servizio idrico e aumentare la sostenibilità”. Lo ha affermato Mario Adamo, Business Development Manager di Suez Italy, in un’intervista ad Italpress.
Suez, leader globale nella gestione delle acque e dei rifiuti, ha una storia di oltre 160 anni in ambito internazionale. In Italia è presente da oltre 60 anni a fianco ai gestori del servizio idrico per supportarli nella realizzazione di infrastrutture e nella gestione delle stesse con l’obiettivo di migliorarne le performance operative.
“Con l’implementazione della piattaforma Aquadvanced – sottolinea Adamo -, il gestore cambia la modalità di approccio da reattivo a proattivo, quindi può prevenire l’insorgenza di anomalie. In particolare, i risultati che il gestore può ottenere sono una riduzione considerevole dei costi operativi, riduzione delle perdite e miglioramento dei consumi energetici. Aquadvanced di Suez è al fianco dei gestori per rispondere agli obblighi regolatori generando reportistica e KPI, e in generale per aumentare la resilienza e le performance operative del servizio idrico”.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).

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