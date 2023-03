Südtirol – Perugia, le formazioni della sfida del Druso (ore 15)

Bisoli per coltivare il sogno promozione, Castori in cerca di punti salvezza

Il Perugia fa visita al Südtirol, formazione all’inizio della stagione data come Cenerentola della Serie B ed invece lanciata in piena corsa playoff, a soli 3 punti dal secondo posto che regala l’accesso diretto alla massima serie. I Grifoni di Castori sono invece ai margini della zona playout, in cerca quindi di punti nella lotta per non retrocedere. Una gara delicatissima, quella del Druso (ore 15) contro la formazione dell’ex Bisoli.

Qui Südtirol

Bisoli ha qualche problema in attacco, con Mazzocchi e Cissè che non sono al meglio. La formazione di Bolzano ha però dimostrato di avere nell’organico, più che nelle giocate dei singoli, il suo punto di forza.