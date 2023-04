Sudan, Tajani “Chiesta una tregua per tornare al negoziato politico” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Ho rinnovato ai leader delle due fazioni opposte la richiesta di stabilire una tregua, fermando ogni ulteriore scontro armato allo scopo di ritornare a un negoziato politico sul futuro del Sudan. Nel dibattito in Lussemburgo, diversi Stati membri hanno sottolineato l’importanza di appoggiare il ruolo di mediazione di alcuni attori regionali, inclusa la Lega araba. Ho ribadito ai colleghi presenti che l’Italia ha intenzione di restare vicina al Sudan, a patto che i suoi leader cessino immediatamente questo scontro che ha già portato morte e distruzione, senza risparmiare i civili”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso della sua audizione dinanzi alle Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato, in merito agli esiti del Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea che si è tenuto lunedì 24 aprile. “In via temporanea, l’Ambasciata d’Italia in Sudan avrà ora sede ad Addis Abeba in Etiopia – ha annunciato il ministro – Ho avuto inoltre contatti telefonici con le due parti in lotta in Sudan per assicurarmi che venissero tenuti fuori da qualsiasi attacco i convogli italiani”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).