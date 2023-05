“Quanto accade in Sudan è un esempio di come bisogna cambiare paradigma: l’Ue deve anticipare questo genere di crisi e cercare di impegnarsi con un dialogo preventivo sostanziale tra le parti”. Lo ha detto l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo, in merito alla guerra civile in Sudan.

xf4/sat/gsl