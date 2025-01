Successo UmbriaCON: in 28.000 alla 2° edizione del Festival Comics Arts & Games - Tuttoggi.info

Una carica di 28.000 presenze ha invaso la seconda edizione di UmbriaCON, il Festival Comics Arts & Games di Bastia Umbra (Perugia). Per quattro giorni, dal 16 al 19 gennaio 2025, l’Umbriafiere è stata un’esplosione di emozioni, energia, divertimento e pura magia con un pubblico proveniente da tutta l’Umbria, da Lazio, Marche, Toscana, Emilia-Romagna ma anche nord e sud Italia e alcune presenze dall’estero. Grandi ospiti sono saliti sul palco, acclamati dai loro fan, ed hanno regalato spettacoli travolgenti ed incontri indimenticabili: da Elio e le Storie Tese, Cristina d’Avena con i Gem Boys ai Nanowar of Steel, Giorgio Vanni, lo spettacolo Disneiamo oltre ad artisti internazionali del mondo comics, games e fantastico. A colorare gli stand di questo Festival internazionale tanti espositori del settore, mostre di fumetti e fotografia, le perfomance originali dei cosplayer e le esibizioni di k-pop che hanno riempito ogni angolo di passione e allegria.

Il bilancio degli organizzatori – «È stata un’edizione incredibile e i numeri parlano chiaro – commenta Federico Piermaria, direttore artistico di UmbriaCON e responsabile della Fidelio srl di Bastia Umbra, ente specializzato in fiere del fumetto –. Abbiamo registrato una crescita percentuale importante, con un aumento del 35-40% di presenze rispetto alla prima edizione. Tutte le altre fiere del settore, anche molto grandi, hanno avuto una contrazione, invece noi siamo andati in controtendenza. Siamo sulla strada giusta e guardiamo avanti pensando già alla prossima edizione, per la quale auspichiamo un sostegno ancora più forte da parte delle istituzioni locali e regionali per sostenere l’evento e farlo crescere. Il titolo di quest’anno era “Double-Up”, perché abbiamo raddoppiato ogni aspetto, dai giorni agli spazi, dagli ospiti agli eventi. UmbriaCON ha contribuito in modo importante anche agli indotti turistici di tutto il territorio, con ristoranti e strutture ricettive al completo, parcheggi presi d’assalto, utilizzo dei mezzi di trasporto e grande movimento in un periodo solitamente più tranquillo. Abbiamo portato in Umbria grandi nomi internazionali ed iniziative di qualità, che hanno riscosso molti apprezzamenti di cui siamo orgogliosi e onorati. In particolare Poste Italiane, presente con un annullo filatelico dedicato, ci ha riconosciuto una perfetta organizzazione e un flusso di visitatori superiore alle loro aspettative. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato, che ci hanno sostenuto, la stampa che è stata particolarmente presente e attenta e tutto il magnifico pubblico che ha reso UmbriaCON un’avventura che vale la pena vivere con entusiasmo».

4 giorni di ospiti internazionali ed eventi – Tanti gli ospiti che hanno richiamato migliaia di fan e regalato panel, incontri memorabili e rilasciato firmacopie e racconti personali. Questi sono solamente alcuni dei nomi intervenuti: John Romita Jr., Gabriele Dell’Otto, Glenn Fabry, Giorgio Cavazzano, l’attore Jason Isaacs, Cavernadiplatone, Fraffrog, Sio, Dado, Cicciogamer, Danilo Bertazzi, Giovanni Muciaccia, Lorenzo Branchetti, Giorgione, i doppiatori Pietro Ubaldi e Gianluca Iacono.

UmbriaCON è organizzato da Fidelio srl di Bastia Umbra a Umbriafiere, in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra, con il patrocinio del Comune di Assisi e del Comune di Perugia.

Il Festival UmbriaCON è stato vero spettacolo che ha appassionato tutti, trasformando Umbriafiere per quattro giorni in una terra di magia e di divertimento, un mondo incredibile di fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, cosplay, cultura pop e nerd. UmbriaCON è stato un tripudio unico di arte, magia e condivisione pura.

Luogo: Umbriafiere, Piazza Moncada, 1, BASTIA, PERUGIA, UMBRIA