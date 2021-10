Successo per la XI Rassegna corale nazionale Città di Bastia - Tuttoggi

Successo per la XI Rassegna corale nazionale Città di Bastia, che si è tenuta sabato sera nella chiesa di Santa Croce, plauso del sindaco Lungarotti

Successo per la XI Rassegna corale nazionale Città di Bastia, che si è tenuta sabato sera nella chiesa di Santa Croce. Promossa dall’associazione corale “Città di Bastia” la rassegna ha visto la partecipazione del Coro Aurora -espressione della sezione giovanile dell’associazione – diretto da Stefania Piccardi, e del Coro Artemia, di Torviscosa (UD), diretto da Denis Monte.

Si è trattato di un importante scambio culturale, dato che i due cori si erano già incontrati presso la Basilica di Aquileia il 5 settembre 2020, per un omaggio al maestro Orlando Dipiazza (1929-2013), in occasione della rassegna “Concerti in Basilica”, trasmessi in streaming internazionale. Il coro Artemia ha presentato in questa occasione un repertorio di musica profana.

“Grazie per il vostro impegno, i grandi risultati di cui abbiamo potuto gioire stasera presuppongono un grande impegno di tanti, grazie a nome dell’Amministrazione comunale”. Queste le parole del sindaco Paola Lungarotti al termine della rassegna.

L’evento si è avvalso del patrocinio del Comune di Bastia Umbra Assessorato alla Cultura e della Parrocchia di San Michele Arcangelo.