Successo per la seconda gara del campionato di balestra antica manesca - Tuttoggi.info

Grande partecipazione e spettacolo per la seconda gara di balestra manesca antica organizzata dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, che si è svolta presso l’impianto di Piosina, nel Comune di Città di Castello, sulle suggestive sponde del fiume Tevere. In una competizione che ha visto sfidarsi una trentina di atleti provenienti da diverse compagnie d’Italia, i partecipanti si sono dati battaglia, questa volta in un inedito scenario indoor, mantenendo il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo colpo. La gara si è sviluppata in tre categorie – Paggi, Maschile e Femminile – con momenti di grande agonismo e precisione, fino alla proclamazione dei vincitori.



Nella categoria dedicata ai più giovani, i Paggi, a spiccare è stata la prestazione di Leonardo Marchi della compagnia Monteaperti 1260, che si è aggiudicato entrambe le gare, dimostrando straordinaria abilità e freddezza. Al secondo posto si è classificata Elena Cecconi del Manipolo Mercenario Valtiberino, anch’essa protagonista di una prova di alto livello.



La competizione maschile ha visto un podio tutto giocato sul filo del rasoio, con il dominio di Roberto Giudici della compagnia Monteaperti 1260, che ha conquistato la medaglia d’oro. Stefano Rossi, suo compagno di squadra, si è piazzato al secondo posto, portando a casa l’argento, mentre il bronzo è andato a Marco Mancini del Manipolo Mercenario Valtiberino.



Nella gara di tiro al Corniolo, sempre nella categoria maschile, è stato ancora Roberto Giudici a imporsi, seguito da Giorgio Pompa dell’associazione La Fionda Floriano Teramo, mentre Stefano Rossi ha confermato il suo terzo posto.



La categoria femminile ha visto trionfare Donella Bernini, che ha conquistato la medaglia d’oro grazie a una prestazione solida e precisa. A pochi punti di distanza, si è classificata Cinzia Pifferi, anch’essa di Monteaperti 1260, mentre il terzo gradino del podio è andato a Lucia Bei del Manipolo Mercenario Valtiberino.



Anche nel tiro al Corniolo femminile, Donella Bernini ha dimostrato la sua superiorità, centrando perfettamente il bersaglio e guadagnando il primo posto. Lucia Rampaldi si è piazzata seconda, seguita da Lucia Bei, che ha chiuso il podio al terzo posto.



Dopo la cerimonia di premiazione, gli atleti e gli organizzatori si sono ritrovati tutti insieme per un momento di condivisione e convivialità. In particolare, l’associazione La Fionda Floriano, l’ultima arrivata nel circuito dei balestrieri, ha espresso grande soddisfazione per la professionalità e l’organizzazione dell’evento, sottolineando come oltre alla competizione sportiva, abbia trovato una grande famiglia pronta ad accogliere i nuovi arrivati con spirito di amicizia e solidarietà. Gli atleti Giorgio Pompa, Gabriele Celi e Giuseppe Pompa si sono distinti con grande entusiasmo.



L’attesa ora si concentra sulla terza gara di balestra manesca antica, che si terrà il 13 ottobre 2024 ad Orvieto, per un’altra emozionante tappa di questa affascinante disciplina tradizionale che continua a crescere e a coinvolgere sempre più appassionati.



Luogo: CITTA’ DI CASTELLO, PERUGIA, UMBRIA